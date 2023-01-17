Хрычёв Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Костылёва Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бородавкина Анна Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хрычёв Николай Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Хватовка, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно