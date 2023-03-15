Филоненко Даниил Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Филоненко Никифор Павлович
Мать: Филоненко Евдокия
Бракосочетание
04.02.1856
Жена: Евдокия Тимофеева
Село Дащенки, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филоненко Василий Даниилович
Мать ребёнка: Евдокия Тимофеева
Полтавская губерния, Лохвицкого уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филоненко Евтихий Данилович
Мать ребёнка: Евдокия Тимофеева
Смерть
Неизвестно