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Филоненко Даниил Никифорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Филоненко Никифор Павлович

Мать: Филоненко Евдокия

Бракосочетание
04.02.1856

Жена: Евдокия Тимофеева

Село Дащенки, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филоненко Василий Даниилович

Мать ребёнка: Евдокия Тимофеева

Полтавская губерния, Лохвицкого уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филоненко Евтихий Данилович

Мать ребёнка: Евдокия Тимофеева

Смерть
Неизвестно
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