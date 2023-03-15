Филоненко Никифор Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Филоненко Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Сын: Филоненко Даниил Никифорович
Мать ребёнка: Филоненко Евдокия
Рождение ребёнка
1834
Сын: Филоненко Яков
Мать ребёнка: Филоненко Евдокия
Рождение ребёнка
1842
Сын: Филоненко Василий
Мать ребёнка: Филоненко Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Филоненко Евдокия
Смерть
Неизвестно