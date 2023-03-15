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Филоненко Евтихий Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Филоненко Даниил Никифорович

Мать: Евдокия Тимофеева

Рождение ребёнка
1893

Сын: Филоненко Стефан Евтихий

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Татьяна Евтихеевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1898

Сын: Филоненко Иоанн Евтихий

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Варвара Евтихеевна

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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