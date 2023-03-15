Филоненко Евтихий Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Филоненко Даниил Никифорович
Мать: Евдокия Тимофеева
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Татьяна Евтихеевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Варвара Евтихеевна
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно