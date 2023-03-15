Филоненко Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смерти18.10.1839
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Матвей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Сын: Филоненко Даниил Никифорович
Отец ребёнка: Филоненко Никифор Павлович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Филоненко Яков
Отец ребёнка: Филоненко Никифор Павлович
Рождение ребёнка
1842
Сын: Филоненко Василий
Отец ребёнка: Филоненко Никифор Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.10.1839