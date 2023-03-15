Филоненко Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филоненко Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

18.10.1839

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Матвей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Филоненко Даниил Никифорович

Отец ребёнка: Филоненко Никифор Павлович

Рождение ребёнка
1834

Сын: Филоненко Яков

Отец ребёнка: Филоненко Никифор Павлович

Рождение ребёнка
1842

Сын: Филоненко Василий

Отец ребёнка: Филоненко Никифор Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филоненко Никифор Павлович

Смерть
18.10.1839
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