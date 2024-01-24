Олейников Павел Калинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОлейников Павел Калинович

Олейников Павел Калинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

нб
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Олейников Калина Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Олейникова Параскева Павловна

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
1877

Сын: Олейников Александр Павлович

Мать ребёнка: Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close