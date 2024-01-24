Олейников Павел Калинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Олейников Калина Иванович
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Олейникова Параскева Павловна
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
1877
Сын: Олейников Александр Павлович
Мать ребёнка: Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия
Смерть
Неизвестно