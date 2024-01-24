Олейников Александр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Олейников Павел Калинович
Мать: Евдокия
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Олейникова Феодора Александровна
Мать ребёнка: Ефимия Арсентьевна
Рождение ребёнка
06.05.1908
Дочь: Олейникова Евдокия Александровна
Мать ребёнка: Ефимия Арсентьевна
Рождение ребёнка
10.12.1917
Дочь: Олейникова Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Ефимия Арсентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимия Арсентьевна
Смерть
Неизвестно