Олейников Александр Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олейников Александр Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

нб
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Олейников Павел Калинович

Мать: Евдокия

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Олейникова Феодора Александровна

Мать ребёнка: Ефимия Арсентьевна

Рождение ребёнка
06.05.1908

Дочь: Олейникова Евдокия Александровна

Мать ребёнка: Ефимия Арсентьевна

Казинка, Андроповский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
10.12.1917

Дочь: Олейникова Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Ефимия Арсентьевна

Казинка, Андроповский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимия Арсентьевна

Смерть
Неизвестно
Казинка, Андроповский муниципальный район, Ставропольский край
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