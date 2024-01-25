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Олейников Калина Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

нб
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Олейников Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Олейников Павел Калинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1857

Сын: Олейников Григорий Калинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1859

Сын: Олейников Иосиф Калинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Олейникова Евдокия Калина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Олейников Захарий Калинович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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