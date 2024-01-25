Олейников Калина Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Олейников Иван
Рождение ребёнка
1850
Сын: Олейников Павел Калинович
Рождение ребёнка
1857
Сын: Олейников Григорий Калинович
Рождение ребёнка
1859
Сын: Олейников Иосиф Калинович
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Олейникова Евдокия Калина
Рождение ребёнка
1870
Сын: Олейников Захарий Калинович
Смерть
Неизвестно