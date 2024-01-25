Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

нб
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Олейникова Параскева Павловна

Отец ребёнка: Олейников Павел Калинович

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Олейникова Параскева Павловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1877

Сын: Олейников Александр Павлович

Отец ребёнка: Олейников Павел Калинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Олейников Павел Калинович

Смерть
Неизвестно
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