Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Олейникова Параскева Павловна
Отец ребёнка: Олейников Павел Калинович
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Олейникова Параскева Павловна
Рождение ребёнка
1877
Сын: Олейников Александр Павлович
Отец ребёнка: Олейников Павел Калинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно