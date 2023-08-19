Барамиков Роман Петрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1874
Сын: Барамиков Федор Романович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1879
Сын: Барамиков Михаил Романович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гусакова Мария Романовна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно