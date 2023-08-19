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Барамиков Роман Петрович

Место рождения

Троицкая, Волотовская волость, Новооскольский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Боромиков Петр Павлович

Мать: Боромикова Варвара Зотовна

Троицкая, Волотовская волость, Новооскольский уезд
Рождение ребёнка
1874

Сын: Барамиков Федор Романович

Мать ребёнка: не указана

Троицкая, Волотовская волость, Новооскольский уезд
Рождение ребёнка
1879

Сын: Барамиков Михаил Романович

Мать ребёнка: не указана

Троицкая, Волотовская волость, Новооскольский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гусакова Мария Романовна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Троицкая, Волотовская волость, Новооскольский уезд
Смерть
Неизвестно
Троицкая, Волотовская волость, Новооскольский уезд
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