Барамиков Федор Романович
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Барамиков Роман Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Сын: Барамиков Тихон Федорович
Мать ребёнка: Барамикова Фёкла Феодоровна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Овчарова Матрона Феодоровна
Мать ребёнка: Барамикова Фёкла Феодоровна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Андрющенко Екатерина Фёдоровна
Мать ребёнка: Барамикова Фёкла Феодоровна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Барамиков Кузьма Федорович
Мать ребёнка: Барамикова Фёкла Феодоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Олимпиада Фёдоровна
Мать ребёнка: Барамикова Фёкла Феодоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барамиков Федор Федорович
Мать ребёнка: Барамикова Фёкла Феодоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Малотроицкое, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно