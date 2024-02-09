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Барамиков Федор Романович

Место рождения

Троицкая, Волотовская волость, Новооскольский уезд

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Барамиков Роман Петрович

Мать: не указана

Троицкая, Волотовская волость, Новооскольский уезд
Рождение ребёнка
1895

Сын: Барамиков Тихон Федорович

Мать ребёнка: Барамикова Фёкла Феодоровна

Троицкая, Волотовская волость, Новооскольский уезд
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Овчарова Матрона Феодоровна

Мать ребёнка: Барамикова Фёкла Феодоровна

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Андрющенко Екатерина Фёдоровна

Мать ребёнка: Барамикова Фёкла Феодоровна

Троицкая, Волотовская волость, Новооскольский уезд
Рождение ребёнка
1915

Сын: Барамиков Кузьма Федорович

Мать ребёнка: Барамикова Фёкла Феодоровна

Троицкая, Волотовская волость, Новооскольский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Олимпиада Фёдоровна

Мать ребёнка: Барамикова Фёкла Феодоровна

Троицкая, Волотовская волость, Новооскольский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барамиков Федор Федорович

Мать ребёнка: Барамикова Фёкла Феодоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Барамикова Фёкла Феодоровна

Место жительства
Неизвестно
Малотроицкое, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно
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