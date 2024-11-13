Лойок Феодосий Яковлевич 11.01.1788 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Лойок Феодосий Яковлевич

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

11.01.1788 ст.

Дата смерти

После 1802

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1788 ст.

Отец: Лойок Яков Диомидович

Мать: Лойок Стефанида Евстафьевна

Покровское, Чернігівська область
Крещение
11.01.1788 ст.
Покровское, Чернігівська область
Исайя Москаленко
Бракосочетание
20.05.1802 ст.

Жена: Лойок (Шалудько) Агафья Лаврентьевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Кроха (Лойок) Макрина Феодосиевна

Мать ребёнка: Лойок (Шалудько) Агафья Лаврентьевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Лойок Евпраксия Феодосиевна

Мать ребёнка: Лойок (Шалудько) Агафья Лаврентьевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Лойок (Лойок-Парфеняк) Михаил Феодосиевич

Мать ребёнка: Лойок (Шалудько) Агафья Лаврентьевна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1802

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