Лойок Феодосий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения11.01.1788 ст.
Дата смертиПосле 1802
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1788 ст.
Отец: Лойок Яков Диомидович
Крещение
11.01.1788 ст.
Исайя Москаленко
Бракосочетание
20.05.1802 ст.
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Кроха (Лойок) Макрина Феодосиевна
Мать ребёнка: Лойок (Шалудько) Агафья Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Лойок Евпраксия Феодосиевна
Мать ребёнка: Лойок (Шалудько) Агафья Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1816
Смерть
После 1802