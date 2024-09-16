Лойок Стефанида Евстафьевна 1751 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лойок Стефанида Евстафьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

После 1797

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Сын: Лойок (Парфеняк-Лойок) Прокофий Яковлевич

Отец ребёнка: Лойок Яков Диомидович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Лойок Евфимия Яковлевна

Отец ребёнка: Лойок Яков Диомидович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Лойок Зиновия Яковлевна

Отец ребёнка: Лойок Яков Диомидович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.01.1788 ст.

Сын: Лойок Феодосий Яковлевич

Отец ребёнка: Лойок Яков Диомидович

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1797
Покровское, Чернігівська область

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