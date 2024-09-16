Лойок Стефанида Евстафьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смертиПосле 1797
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Сын: Лойок (Парфеняк-Лойок) Прокофий Яковлевич
Отец ребёнка: Лойок Яков Диомидович
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Лойок Евфимия Яковлевна
Отец ребёнка: Лойок Яков Диомидович
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Лойок Зиновия Яковлевна
Отец ребёнка: Лойок Яков Диомидович
Рождение ребёнка
11.01.1788 ст.
Отец ребёнка: Лойок Яков Диомидович
Смерть
После 1797