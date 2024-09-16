Лойок Яков Диомидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смертиПосле 1802
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Сын: Лойок (Парфеняк-Лойок) Прокофий Яковлевич
Мать ребёнка: Лойок Стефанида Евстафьевна
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Лойок Евфимия Яковлевна
Мать ребёнка: Лойок Стефанида Евстафьевна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Лойок Зиновия Яковлевна
Мать ребёнка: Лойок Стефанида Евстафьевна
Рождение ребёнка
11.01.1788 ст.
Мать ребёнка: Лойок Стефанида Евстафьевна
Смерть
После 1802