Лойок Яков Диомидович 1749 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лойок Яков Диомидович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

После 1802

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Сын: Лойок (Парфеняк-Лойок) Прокофий Яковлевич

Мать ребёнка: Лойок Стефанида Евстафьевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Лойок Евфимия Яковлевна

Мать ребёнка: Лойок Стефанида Евстафьевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Лойок Зиновия Яковлевна

Мать ребёнка: Лойок Стефанида Евстафьевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.01.1788 ст.

Сын: Лойок Феодосий Яковлевич

Мать ребёнка: Лойок Стефанида Евстафьевна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1802
Покровское, Чернігівська область

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