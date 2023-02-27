Тимошенко Прокоп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимошенко Прокоп

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Тимошенко Никифор

Мать: Праскева

Рождение ребёнка
1849

Сын: Тимошенко Иван

Мать ребёнка: Дарья

Бракосочетание
?.01.1881

Жена: Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья

Место жительства
Неизвестно
Верхнетолучеево, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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