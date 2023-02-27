Тимошенко Прокоп
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Тимошенко Никифор
Мать: Праскева
Рождение ребёнка
1849
Сын: Тимошенко Иван
Мать ребёнка: Дарья
Бракосочетание
?.01.1881
Жена: Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья
Место жительства
Неизвестно
Верхнетолучеево, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно