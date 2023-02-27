(Тимошенко) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тимошенко) Дарья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

25.12.1877

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1820 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Тимошенко Иван

Отец ребёнка: Тимошенко Прокоп

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимошенко Прокоп

Место жительства
Неизвестно
Верхнетолучеево, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
25.12.1877
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