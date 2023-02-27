(Тимошенко) Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смерти25.12.1877
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Сын: Тимошенко Иван
Отец ребёнка: Тимошенко Прокоп
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимошенко Прокоп
Место жительства
Неизвестно
Верхнетолучеево, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
25.12.1877