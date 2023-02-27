Тимошенко Никифор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Тимошенко Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Сын: Тимошенко Прокоп
Мать ребёнка: Праскева
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Сиклея Никифоровна
Мать ребёнка: Праскева
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Евдокия Никифоровна
Мать ребёнка: Праскева
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Марва Никифоровна
Мать ребёнка: Праскева
Рождение ребёнка
1833
Сын: Тимошенко Иван
Мать ребёнка: Праскева
Место жительства
1835
Рождение ребёнка
1841
Сын: Тимошенко Павел
Мать ребёнка: Екатерина
Место жительства
1850
Верхнетолучеево, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО ф. И-18 оп.1 д.354(1850)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Праскева
Смерть
Неизвестно