Тимошенко Никифор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимошенко Никифор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Тимошенко Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Тимошенко Прокоп

Мать ребёнка: Праскева

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Сиклея Никифоровна

Мать ребёнка: Праскева

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Евдокия Никифоровна

Мать ребёнка: Праскева

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Марва Никифоровна

Мать ребёнка: Праскева

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Тимошенко Иван

Мать ребёнка: Праскева

Место жительства
1835
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Ефимия

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
1841

Сын: Тимошенко Павел

Мать ребёнка: Екатерина

Место жительства
1850
Верхнетолучеево, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО ф. И-18 оп.1 д.354(1850)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Праскева

Смерть
Неизвестно
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