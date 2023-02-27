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(Тимошенко) Праскева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимошенко Никифор

Рождение ребёнка
1820

Сын: Тимошенко Прокоп

Отец ребёнка: Тимошенко Никифор

Рождение ребёнка
1823

Дочь: (Тимошенко) Сиклея Никифоровна

Отец ребёнка: Тимошенко Никифор

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Тимошенко) Евдокия Никифоровна

Отец ребёнка: Тимошенко Никифор

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Тимошенко) Марва Никифоровна

Отец ребёнка: Тимошенко Никифор

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Тимошенко Иван

Отец ребёнка: Тимошенко Никифор

Место жительства
1835
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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