(Тимошенко) Праскева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимошенко Никифор
Рождение ребёнка
1820
Сын: Тимошенко Прокоп
Отец ребёнка: Тимошенко Никифор
Рождение ребёнка
1823
Дочь: (Тимошенко) Сиклея Никифоровна
Отец ребёнка: Тимошенко Никифор
Рождение ребёнка
1825
Дочь: (Тимошенко) Евдокия Никифоровна
Отец ребёнка: Тимошенко Никифор
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Тимошенко) Марва Никифоровна
Отец ребёнка: Тимошенко Никифор
Рождение ребёнка
1833
Сын: Тимошенко Иван
Отец ребёнка: Тимошенко Никифор
Место жительства
1835
Смерть
Неизвестно