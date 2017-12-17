Ильин Евгений Вячеславович
Место рождения
Дата рождения03.11.1955
Дата смерти17.12.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1955
Рождение ребёнка
15.08.1978
Мать ребёнка: Ильина Нина Петровна
Рождение ребёнка
11.08.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ильина Нина Петровна
Рождение ребёнка
22.06.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.12.2017
Причина смерти: Рак