Ильин Евгений Вячеславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИльин Евгений Вячеславович

Ильин Евгений Вячеславович

avatar

Место рождения

Владимир, город Владимир, Владимирская область

Дата рождения

03.11.1955

Дата смерти

17.12.2017

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

1927 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

1978 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1955

Отец: Ильин Вячеслав Андреевич

Мать: Ильина Антонина Николаевна

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Рождение ребёнка
15.08.1978

Сын: Ильин Дмитрий Евгеньевич

Мать ребёнка: Ильина Нина Петровна

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Рождение ребёнка
11.08.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ильина Нина Петровна

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Рождение ребёнка
22.06.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.12.2017
Причина смерти: Рак
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close