Ильина Нина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.1958
Дата смерти28.02.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1978
Отец ребёнка: Ильин Евгений Вячеславович
Рождение ребёнка
11.08.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ильин Евгений Вячеславович
Смерть
28.02.1990