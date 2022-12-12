Ильина Нина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильина Нина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1958

Дата смерти

28.02.1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1978 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1978

Сын: Ильин Дмитрий Евгеньевич

Отец ребёнка: Ильин Евгений Вячеславович

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Рождение ребёнка
11.08.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ильин Евгений Вячеславович

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Смерть
28.02.1990
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