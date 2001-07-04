Ильин Вячеслав Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильин Вячеслав Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1927

Дата смерти

04.07.2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1948

Сын: Розов Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Ильина Антонина Николаевна

Рождение ребёнка
03.11.1955

Сын: Ильин Евгений Вячеславович

Мать ребёнка: Ильина Антонина Николаевна

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Смерть
04.07.2001
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