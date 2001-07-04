Ильин Вячеслав Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1927
Дата смерти04.07.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
27.11.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.01.1948
Сын: Розов Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Ильина Антонина Николаевна
Рождение ребёнка
03.11.1955
Сын: Ильин Евгений Вячеславович
Мать ребёнка: Ильина Антонина Николаевна
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Смерть
04.07.2001