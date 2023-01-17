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Кошкин Григорий Прокопьевич

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Место рождения

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

14.11.1924

Дата смерти

01.03.1983

Пол

Мужской

Отец

Мать

1886 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1924

Отец: Кошкин Прокопий

Мать: Кошкина Марфа Варламовна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
13.01.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кошкина Мария Александровна

Рождение ребёнка
28.08.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кошкина Мария Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Григорьевна

Мать ребёнка: Кошкина Мария Александровна

Смерть
01.03.1983
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