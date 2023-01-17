Кошкин Григорий Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения14.11.1924
Дата смерти01.03.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1924
Отец: Кошкин Прокопий
Мать: Кошкина Марфа Варламовна
Рождение ребёнка
13.01.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кошкина Мария Александровна
Рождение ребёнка
28.08.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кошкина Мария Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Григорьевна
Мать ребёнка: Кошкина Мария Александровна
Смерть
01.03.1983