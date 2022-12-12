Кошкина Марфа Варламовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Сын: Кошкин Василий Прокопьевич
Отец ребёнка: Кошкин Прокопий
Рождение ребёнка
14.11.1924
Сын: Кошкин Григорий Прокопьевич
Отец ребёнка: Кошкин Прокопий
Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Кошкин Прокопий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина Прокопьевна
Отец ребёнка: Кошкин Прокопий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Прокопьевна
Отец ребёнка: Кошкин Прокопий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шолохова Анна Прокопьевна
Отец ребёнка: Кошкин Прокопий
Смерть
Неизвестно