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Кошкина Марфа Варламовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Сын: Кошкин Василий Прокопьевич

Отец ребёнка: Кошкин Прокопий

Рождение ребёнка
14.11.1924

Сын: Кошкин Григорий Прокопьевич

Отец ребёнка: Кошкин Прокопий

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Кошкин Пётр Прокопьевич

Отец ребёнка: Кошкин Прокопий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина Прокопьевна

Отец ребёнка: Кошкин Прокопий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Прокопьевна

Отец ребёнка: Кошкин Прокопий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шолохова Анна Прокопьевна

Отец ребёнка: Кошкин Прокопий

Смерть
Неизвестно
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