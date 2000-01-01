Шолохова (Кошкина) Анна Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шолохова (Кошкина) Анна Прокопьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кошкин Прокопий

Мать: Кошкина Марфа Варламовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шолохова Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Шолохов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шолохов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Шолохов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шолохов Иван

Смерть
Неизвестно
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