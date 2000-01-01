Шолохова (Кошкина) Анна Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кошкин Прокопий
Мать: Кошкина Марфа Варламовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шолохова Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Шолохов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шолохов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шолохов Иван
Смерть
Неизвестно