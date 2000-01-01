Кошкина (Шерстнёва) Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1925
Дата смерти14.03.1994
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1925
Отец: Шерстнёв Александр
Мать: Шерстнёва ?
Рождение ребёнка
13.01.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кошкин Григорий Прокопьевич
Рождение ребёнка
28.08.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кошкин Григорий Прокопьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Григорьевна
Отец ребёнка: Кошкин Григорий Прокопьевич
Смерть
14.03.1994