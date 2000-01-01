Кошкина (Шерстнёва) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкина (Шерстнёва) Мария Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1925

Дата смерти

14.03.1994

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1925

Отец: Шерстнёв Александр

Мать: Шерстнёва ?

Рождение ребёнка
13.01.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кошкин Григорий Прокопьевич

Рождение ребёнка
28.08.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кошкин Григорий Прокопьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Григорьевна

Отец ребёнка: Кошкин Григорий Прокопьевич

Смерть
14.03.1994
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