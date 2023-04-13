Вержиковская (Пристинская) Дарья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смерти06.08.1905
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Пристинский Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
20.08.1851
Рождение ребёнка
08.09.1852
Дочь: Анна Александровна
Отец ребёнка: Вержиковский Александр Трофимович
Рождение ребёнка
1854
Сын: Вержиковский Александр Александрович
Отец ребёнка: Вержиковский Александр Трофимович
Рождение ребёнка
11.02.1862
Сын: Вержиковский Влас Александрович
Отец ребёнка: Вержиковский Александр Трофимович
Рождение ребёнка
31.01.1868
Сын: Вержиковский Иван Александрович
Отец ребёнка: Вержиковский Александр Трофимович
Рождение ребёнка
24.05.1870
Сын: Вержиковский Семен Александрович
Отец ребёнка: Вержиковский Александр Трофимович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.08.1905