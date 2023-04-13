Вержиковская (Пристинская) Дарья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вержиковская (Пристинская) Дарья Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

06.08.1905

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Пристинский Григорий

Мать: не указана

Бракосочетание
20.08.1851

Муж: Вержиковский Александр Трофимович

Рождение ребёнка
08.09.1852

Дочь: Анна Александровна

Отец ребёнка: Вержиковский Александр Трофимович

Рождение ребёнка
1854

Сын: Вержиковский Александр Александрович

Отец ребёнка: Вержиковский Александр Трофимович

Рождение ребёнка
11.02.1862

Сын: Вержиковский Влас Александрович

Отец ребёнка: Вержиковский Александр Трофимович

Рождение ребёнка
31.01.1868

Сын: Вержиковский Иван Александрович

Отец ребёнка: Вержиковский Александр Трофимович

Рождение ребёнка
24.05.1870

Сын: Вержиковский Семен Александрович

Отец ребёнка: Вержиковский Александр Трофимович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.08.1905
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