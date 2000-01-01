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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2021Рай-Александровка, слоб. каз.при протоке Сухом.6563160549599Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
446. Рай-Александровка, село бывшее государственное, при речке Сухой, дворов 230, жителей 1805, волостное правление (уездный город в 63 верстах), церковь православная, ча Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Рай-Александровка1383142341212064373442187948
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-6218Рай-Олександрівкаселоцентр сільської радир-н Слов'янськийсільрада Рай-Олександрівська