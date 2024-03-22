Вержиковский Семен Александрович
Место рождения
Дата рождения24.05.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1870
Бракосочетание
24.01.1899
Рождение ребёнка
10.06.1902
Дочь: Акилина Семеновна
Мать ребёнка: Вержиковская Мария Петровна
Рождение ребёнка
06.01.1904
Сын: Вержиковский Иван Семенович
Мать ребёнка: Вержиковская Мария Петровна
Рождение ребёнка
30.01.1905
Сын: Вержиковский Трифон Семенович
Мать ребёнка: Вержиковская Мария Петровна
Рождение ребёнка
05.03.1906
Сын: Вержиковский Василий Семенович
Мать ребёнка: Вержиковская Мария Петровна
Рождение ребёнка
18.11.1907
Дочь: Екатерина Семеновна
Мать ребёнка: Вержиковская Мария Петровна
Рождение ребёнка
10.01.1909
Сын: Вержиковский Григорий Семенович
Мать ребёнка: Вержиковская Мария Петровна
Рождение ребёнка
08.03.1910
Дочь: Микулина Клавдия Семеновна
Мать ребёнка: Вержиковская Мария Петровна
Бракосочетание
11.06.1918
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно