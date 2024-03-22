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Вержиковский Семен Александрович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

24.05.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1870

Отец: Вержиковский Александр Трофимович

Мать: Вержиковская Дарья Григорьевна

Бракосочетание
24.01.1899

Жена: Вержиковская Мария Петровна

Рождение ребёнка
10.06.1902

Дочь: Акилина Семеновна

Мать ребёнка: Вержиковская Мария Петровна

Рождение ребёнка
06.01.1904

Сын: Вержиковский Иван Семенович

Мать ребёнка: Вержиковская Мария Петровна

Рождение ребёнка
30.01.1905

Сын: Вержиковский Трифон Семенович

Мать ребёнка: Вержиковская Мария Петровна

Рождение ребёнка
05.03.1906

Сын: Вержиковский Василий Семенович

Мать ребёнка: Вержиковская Мария Петровна

Рождение ребёнка
18.11.1907

Дочь: Екатерина Семеновна

Мать ребёнка: Вержиковская Мария Петровна

Рождение ребёнка
10.01.1909

Сын: Вержиковский Григорий Семенович

Мать ребёнка: Вержиковская Мария Петровна

Рождение ребёнка
08.03.1910

Дочь: Микулина Клавдия Семеновна

Мать ребёнка: Вержиковская Мария Петровна

Бракосочетание
11.06.1918

Жена: Вержиковская Татьяна Фоминична

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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