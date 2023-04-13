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Вержиковская (Божко) Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

01.03.1913

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Божко Петр Михайлович

Мать: Божко Матрона Гордеевна

Бракосочетание
24.01.1899

Муж: Вержиковский Семен Александрович

Рождение ребёнка
10.06.1902

Дочь: Акилина Семеновна

Отец ребёнка: Вержиковский Семен Александрович

Рождение ребёнка
06.01.1904

Сын: Вержиковский Иван Семенович

Отец ребёнка: Вержиковский Семен Александрович

Рождение ребёнка
30.01.1905

Сын: Вержиковский Трифон Семенович

Отец ребёнка: Вержиковский Семен Александрович

Рождение ребёнка
05.03.1906

Сын: Вержиковский Василий Семенович

Отец ребёнка: Вержиковский Семен Александрович

Рождение ребёнка
18.11.1907

Дочь: Екатерина Семеновна

Отец ребёнка: Вержиковский Семен Александрович

Рождение ребёнка
10.01.1909

Сын: Вержиковский Григорий Семенович

Отец ребёнка: Вержиковский Семен Александрович

Рождение ребёнка
08.03.1910

Дочь: Микулина Клавдия Семеновна

Отец ребёнка: Вержиковский Семен Александрович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.03.1913
Причина смерти: чахотка