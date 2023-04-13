Вержиковская (Божко) Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смерти01.03.1913
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Божко Петр Михайлович
Мать: Божко Матрона Гордеевна
Бракосочетание
24.01.1899
Рождение ребёнка
10.06.1902
Дочь: Акилина Семеновна
Отец ребёнка: Вержиковский Семен Александрович
Рождение ребёнка
06.01.1904
Сын: Вержиковский Иван Семенович
Отец ребёнка: Вержиковский Семен Александрович
Рождение ребёнка
30.01.1905
Сын: Вержиковский Трифон Семенович
Отец ребёнка: Вержиковский Семен Александрович
Рождение ребёнка
05.03.1906
Сын: Вержиковский Василий Семенович
Отец ребёнка: Вержиковский Семен Александрович
Рождение ребёнка
18.11.1907
Дочь: Екатерина Семеновна
Отец ребёнка: Вержиковский Семен Александрович
Рождение ребёнка
10.01.1909
Сын: Вержиковский Григорий Семенович
Отец ребёнка: Вержиковский Семен Александрович
Рождение ребёнка
08.03.1910
Дочь: Микулина Клавдия Семеновна
Отец ребёнка: Вержиковский Семен Александрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.03.1913
Причина смерти: чахотка