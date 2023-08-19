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Грек Илья Никифорович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

18.07.1888

Дата смерти

24.11.1918

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1888

Отец: Грек Никифор Максимович

Мать: Грек Феодосия Никифорова

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Анастасия Ильинична

Мать ребёнка: Грек Пелагея Антоновна

Рождение ребёнка
02.04.1911

Дочь: Мария Ильинична

Мать ребёнка: Грек Пелагея Антоновна

Бракосочетание
До 1911

Жена: Грек Пелагея Антоновна

Рождение ребёнка
20.11.1912

Сын: Грек Григорий Ильич

Мать ребёнка: Грек Пелагея Антоновна

Рождение ребёнка
15.12.1914

Сын: Грек Даниил Ильич

Мать ребёнка: Грек Пелагея Антоновна

Рождение ребёнка
09.02.1917

Дочь: Ефросиния Ильинична

Мать ребёнка: Грек Пелагея Антоновна

Смерть
24.11.1918
Причина смерти: Болезнь-грипп
Рождение ребёнка
04.10.1919

Дочь: Параскева Ильинична

Мать ребёнка: Грек Пелагея Антоновна

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