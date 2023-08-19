Грек Илья Никифорович
Место рождения
Дата рождения18.07.1888
Дата смерти24.11.1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1888
Отец: Грек Никифор Максимович
Мать: Грек Феодосия Никифорова
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Анастасия Ильинична
Мать ребёнка: Грек Пелагея Антоновна
Рождение ребёнка
02.04.1911
Дочь: Мария Ильинична
Мать ребёнка: Грек Пелагея Антоновна
Бракосочетание
До 1911
Жена: Грек Пелагея Антоновна
Рождение ребёнка
20.11.1912
Сын: Грек Григорий Ильич
Мать ребёнка: Грек Пелагея Антоновна
Рождение ребёнка
15.12.1914
Сын: Грек Даниил Ильич
Мать ребёнка: Грек Пелагея Антоновна
Рождение ребёнка
09.02.1917
Дочь: Ефросиния Ильинична
Мать ребёнка: Грек Пелагея Антоновна
Смерть
24.11.1918
Причина смерти: Болезнь-грипп
Рождение ребёнка
04.10.1919
Дочь: Параскева Ильинична
Мать ребёнка: Грек Пелагея Антоновна