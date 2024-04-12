Грек Пелагея Антоновна
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Анастасия Ильинична
Отец ребёнка: Грек Илья Никифорович
Рождение ребёнка
02.04.1911
Дочь: Мария Ильинична
Отец ребёнка: Грек Илья Никифорович
Бракосочетание
До 1911
Рождение ребёнка
20.11.1912
Сын: Грек Григорий Ильич
Отец ребёнка: Грек Илья Никифорович
Рождение ребёнка
15.12.1914
Сын: Грек Даниил Ильич
Отец ребёнка: Грек Илья Никифорович
Рождение ребёнка
09.02.1917
Дочь: Ефросиния Ильинична
Отец ребёнка: Грек Илья Никифорович
Рождение ребёнка
04.10.1919
Дочь: Параскева Ильинична
Отец ребёнка: Грек Илья Никифорович
Смерть
Неизвестно