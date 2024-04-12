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Грек Феодосия Никифорова

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1841

Дата смерти

25.04.1887

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Липа Устиния Никифоровна

Отец ребёнка: Грек Никифор Максимович

Бракосочетание
До 1861

Муж: Грек Никифор Максимович

Рождение ребёнка
1865

Сын: Грек Карп Никифорович

Отец ребёнка: Грек Никифор Максимович

Рождение ребёнка
1868

Сын: Грек Дмитрий Никифорович

Отец ребёнка: Грек Никифор Максимович

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Ивченко Лукия Никифоровна

Отец ребёнка: Грек Никифор Максимович

Рождение ребёнка
20.07.1871

Дочь: Марченко Мария Никифоровна

Отец ребёнка: Грек Никифор Максимович

Рождение ребёнка
29.04.1876

Дочь: Пелагея Никифоровна

Отец ребёнка: Грек Никифор Максимович

Рождение ребёнка
29.04.1876

Сын: Грек Яков Никифорович

Отец ребёнка: Грек Никифор Максимович

Рождение ребёнка
11.06.1877

Сын: Грек Онуфрий Никифорович

Отец ребёнка: Грек Никифор Максимович

Рождение ребёнка
29.08.1879

Сын: Грек Иван Никифорович

Отец ребёнка: Грек Никифор Максимович

Смерть
25.04.1887
Причина смерти: Болезнь-воспаление легких
Рождение ребёнка
18.07.1888

Сын: Грек Илья Никифорович

Отец ребёнка: Грек Никифор Максимович

Похороны
Неизвестно
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