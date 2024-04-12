Грек Феодосия Никифорова
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смерти25.04.1887
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Липа Устиния Никифоровна
Отец ребёнка: Грек Никифор Максимович
Бракосочетание
До 1861
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Грек Никифор Максимович
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Грек Никифор Максимович
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Ивченко Лукия Никифоровна
Отец ребёнка: Грек Никифор Максимович
Рождение ребёнка
20.07.1871
Дочь: Марченко Мария Никифоровна
Отец ребёнка: Грек Никифор Максимович
Рождение ребёнка
29.04.1876
Дочь: Пелагея Никифоровна
Отец ребёнка: Грек Никифор Максимович
Рождение ребёнка
29.04.1876
Отец ребёнка: Грек Никифор Максимович
Рождение ребёнка
11.06.1877
Отец ребёнка: Грек Никифор Максимович
Рождение ребёнка
29.08.1879
Отец ребёнка: Грек Никифор Максимович
Смерть
25.04.1887
Причина смерти: Болезнь-воспаление легких
Рождение ребёнка
18.07.1888
Отец ребёнка: Грек Никифор Максимович
Похороны
Неизвестно