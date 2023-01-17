Богданова (Смоленова) Анна Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова (Смоленова) Анна Родионовна

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Место рождения

Красный Яр, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Вычислено 1864 ст.

Дата смерти

До 1936

Пол

Женский

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1864 ст.

Отец: Смоленов Родион Кондратьевич

Мать: не указана

Красный Яр, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Дата рождения высчитана по записи в МК о ее венчании в 17 лет 4 ноября 1881 г.
Бракосочетание
04.11.1881 ст.

Муж: Богданов Архип Никифорович

Красный Яр, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Жениху -17,5 лет. Т.е он родился в мае 1863 г. Невесте -17 лет. Т.е. она родилась в 1864 г. Она - дочь казака этого же поселка - Смоленова Родиона Кондратьевича. Поручители при венчании: Сверчков Бор... Показать все
Рождение ребёнка
24.10.1884 ст.

Сын: Богданов Филипп Архипович

Отец ребёнка: Богданов Архип Никифорович

Красный Яр, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
После 1884

Сын: Богданов Михаил Архипович

Отец ребёнка: Богданов Архип Никифорович

Красный Яр, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Год рождения считала приблизительно, исходя из того, что он младше Филипа, а тот родился в 1884.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пчельникова Васса Архиповна

Отец ребёнка: Богданов Архип Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Архиповна

Отец ребёнка: Богданов Архип Никифорович

Смерть
До 1936
Красный Яр, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Год смерти высчитан приблизительно, на фото похорон ее мужа Архипаее нет, только их с Архипом дети, из чего я сделала вывод, что она умерла раньше мужа. А год его смерти высчитввала пр тому же фото, г... Показать все
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