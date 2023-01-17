Богданова (Смоленова) Анна Родионовна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1864 ст.
Дата смертиДо 1936
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1864 ст.
Отец: Смоленов Родион Кондратьевич
Мать: не указана
Дата рождения высчитана по записи в МК о ее венчании в 17 лет 4 ноября 1881 г.
Бракосочетание
04.11.1881 ст.
Жениху -17,5 лет. Т.е он родился в мае 1863 г. Невесте -17 лет. Т.е. она родилась в 1864 г. Она - дочь казака этого же поселка - Смоленова Родиона Кондратьевича. Поручители при венчании: Сверчков Бор... Показать все
Рождение ребёнка
24.10.1884 ст.
Сын: Богданов Филипп Архипович
Отец ребёнка: Богданов Архип Никифорович
Рождение ребёнка
После 1884
Сын: Богданов Михаил Архипович
Отец ребёнка: Богданов Архип Никифорович
Год рождения считала приблизительно, исходя из того, что он младше Филипа, а тот родился в 1884.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пчельникова Васса Архиповна
Отец ребёнка: Богданов Архип Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Архиповна
Отец ребёнка: Богданов Архип Никифорович
Смерть
До 1936
Год смерти высчитан приблизительно, на фото похорон ее мужа Архипаее нет, только их с Архипом дети, из чего я сделала вывод, что она умерла раньше мужа. А год его смерти высчитввала пр тому же фото, г... Показать все