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Богданов Архип Никифорович

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Место рождения

Красный Яр, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1863 или 1864 ст.

Дата смерти

1932 или 1934

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЦ
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Место
Комментарий
Рождение
1863 или 1864 ст.

Отец: Богданов Никифор

Мать: не указана

Красный Яр, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
04.11.1881 ст.

Жена: Богданова Анна Родионовна

Красный Яр, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.10.1884 ст.

Сын: Богданов Филипп Архипович

Мать ребёнка: Богданова Анна Родионовна

Красный Яр, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
После 1884

Сын: Богданов Михаил Архипович

Мать ребёнка: не указана

Красный Яр, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Год рождения считала приблизительно, исходя из того, что он младше Филипа, а тот родился в 1884.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Архиповна

Мать ребёнка: Богданова Анна Родионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пчельникова Васса Архиповна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1932 или 1934
Красный Яр, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Даты высчитаны по фото его похорон, где моей маме лет 6-8. На фото дядя Валя поставил ориентировочную дату -1932 г. и почему-то подписал Ташкент, Боткина. Архип умер в Ташкенте? М.б. он жил с кем-то... Показать все
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