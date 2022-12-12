Богданов Архип Никифорович
Место рождения
Дата рождения1863 или 1864 ст.
Дата смерти1932 или 1934
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1863 или 1864 ст.
Отец: Богданов Никифор
Мать: не указана
Бракосочетание
04.11.1881 ст.
Рождение ребёнка
24.10.1884 ст.
Сын: Богданов Филипп Архипович
Мать ребёнка: Богданова Анна Родионовна
Рождение ребёнка
После 1884
Сын: Богданов Михаил Архипович
Мать ребёнка: не указана
Год рождения считала приблизительно, исходя из того, что он младше Филипа, а тот родился в 1884.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Архиповна
Мать ребёнка: Богданова Анна Родионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пчельникова Васса Архиповна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1932 или 1934
Даты высчитаны по фото его похорон, где моей маме лет 6-8. На фото дядя Валя поставил ориентировочную дату -1932 г. и почему-то подписал Ташкент, Боткина. Архип умер в Ташкенте? М.б. он жил с кем-то... Показать все