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Смоленов Родион Кондратьевич

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Место рождения

Красный Яр, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1840 или 1846 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840 или 1846 ст.

Отец: Смоленов Кондрат

Мать: не указана

Красный Яр, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1864 ст.

Дочь: Богданова Анна Родионовна

Мать ребёнка: не указана

Красный Яр, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Дата рождения высчитана по записи в МК о ее венчании в 17 лет 4 ноября 1881 г.
Рождение ребёнка
1872 ст.

Сын: Смоленов Иван Родионович

Мать ребёнка: не указана

Красный Яр, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Доминика Родионовна

Мать ребёнка: не указана

Красный Яр, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смоленов Михаил Родионович

Мать ребёнка: не указана

Красный Яр, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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