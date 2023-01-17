Смоленов Родион Кондратьевич
Место рождения
Дата рождения1840 или 1846 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1840 или 1846 ст.
Отец: Смоленов Кондрат
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1864 ст.
Дочь: Богданова Анна Родионовна
Мать ребёнка: не указана
Дата рождения высчитана по записи в МК о ее венчании в 17 лет 4 ноября 1881 г.
Рождение ребёнка
1872 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Доминика Родионовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смоленов Михаил Родионович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно