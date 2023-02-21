Пчельникова (Богданова) Васса Архиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1925
Сын: Пчельников Константин Павлович
Отец ребёнка: Пчельников Павел Иннокентьевич
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Маргарита Павловна
Отец ребёнка: Пчельников Павел Иннокентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно