Пчельникова (Богданова) Васса Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пчельникова (Богданова) Васса Архиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Богданов Архип Никифорович

Мать: Богданова Анна Родионовна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Пчельников Константин Павлович

Отец ребёнка: Пчельников Павел Иннокентьевич

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Маргарита Павловна

Отец ребёнка: Пчельников Павел Иннокентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пчельников Павел Иннокентьевич

Смерть
Неизвестно
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