Теплов Михаил Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТеплов Михаил Егорович

Теплов Михаил Егорович

Место рождения

Сакулино, Кимрский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

28.12.1918

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Теплов Егор Илларионович

Мать: Теплова Праскева Федуловна

Сакулино, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
21.01.1877 ст.

Жена: Теплова Евдокия Яковлевна

Сакулино, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.05.1878 ст.

Дочь: Теплова Анна Михайловна

Мать ребёнка: Теплова Евдокия Яковлевна

Москва, город федерального значения Москва
Крещение в Ц СВ. ПАРАСКЕВЫ ПЯТНИЦЫ В ОХОТНОМ РЯДУ, ЦГАМ 203-768-28_475, в доме Мещанского общества, воспр д Желудева Яков Феоктистов, Костромской губ Чухломского уезда д Гашиковой Фекла Иосифовна Смир... Показать все
Рождение ребёнка
06.09.1880 ст.

Сын: Теплов Константин Михайлович

Мать ребёнка: Теплова Евдокия Яковлевна

Москва, город федерального значения Москва
Крещение в Ц СВ. ПАРАСКЕВЫ ПЯТНИЦЫ В ОХОТНОМ РЯДУ, ЦГАМ 203-768-36_172, в доме Комиссарова, воспр Костромской губ,Чухломского уезда, д Тарасова Иван Павлов Смирнов, -"- д Готакова Анна Космина Смирно... Показать все
Рождение ребёнка
18.12.1884 ст.

Дочь: (Теплова) Ксения Михайловна

Мать ребёнка: Теплова Евдокия Яковлевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.03.1886 ст.

Сын: Теплов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Теплова Евдокия Яковлевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Наместникова (Теплова) Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Теплова Евдокия Яковлевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.03.1888 ст.

Дочь: Умнова (Теплова) Мария Михайловна

Мать ребёнка: Теплова Евдокия Яковлевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.05.1890 ст.

Сын: Теплов Константин Михайлович

Мать ребёнка: Теплова Евдокия Яковлевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.05.1893 ст.

Дочь: Рязанцева (Теплова) Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Теплова Евдокия Яковлевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
28.12.1918
Москва, город федерального значения Москва
Заявитель Рязанцева Ольга Михайловна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.