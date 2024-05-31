Теплов Михаил Егорович
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смерти28.12.1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1856
Бракосочетание
21.01.1877 ст.
Рождение ребёнка
25.05.1878 ст.
Дочь: Теплова Анна Михайловна
Мать ребёнка: Теплова Евдокия Яковлевна
Крещение в Ц СВ. ПАРАСКЕВЫ ПЯТНИЦЫ В ОХОТНОМ РЯДУ, ЦГАМ 203-768-28_475, в доме Мещанского общества, воспр д Желудева Яков Феоктистов, Костромской губ Чухломского уезда д Гашиковой Фекла Иосифовна Смир... Показать все
Рождение ребёнка
06.09.1880 ст.
Сын: Теплов Константин Михайлович
Мать ребёнка: Теплова Евдокия Яковлевна
Крещение в Ц СВ. ПАРАСКЕВЫ ПЯТНИЦЫ В ОХОТНОМ РЯДУ, ЦГАМ 203-768-36_172, в доме Комиссарова, воспр Костромской губ,Чухломского уезда, д Тарасова Иван Павлов Смирнов, -"- д Готакова Анна Космина Смирно... Показать все
Рождение ребёнка
18.12.1884 ст.
Дочь: (Теплова) Ксения Михайловна
Мать ребёнка: Теплова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
30.03.1886 ст.
Сын: Теплов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Теплова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Наместникова (Теплова) Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Теплова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
08.03.1888 ст.
Дочь: Умнова (Теплова) Мария Михайловна
Мать ребёнка: Теплова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
18.05.1890 ст.
Сын: Теплов Константин Михайлович
Мать ребёнка: Теплова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
15.05.1893 ст.
Дочь: Рязанцева (Теплова) Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Теплова Евдокия Яковлевна
Смерть
28.12.1918
Заявитель Рязанцева Ольга Михайловна