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Теплов Александр Михайлович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

30.03.1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1886 ст.

Отец: Теплов Михаил Егорович

Мать: Теплова Евдокия Яковлевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
29.04.1912 ст.

Жена: Теплова Анна Николаевна

Рождение ребёнка
15.01.1913 ст.

Сын: Теплов Виктор Александрович

Мать ребёнка: Теплова Анна Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.02.1915 ст.

Дочь: Валентина Александровна

Мать ребёнка: Теплова Анна Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.07.1917 ст.

Сын: Теплов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Теплова Анна Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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