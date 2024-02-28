Теплов Александр Михайлович
Место рождения
Дата рождения30.03.1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1886 ст.
Отец: Теплов Михаил Егорович
Бракосочетание
29.04.1912 ст.
Жена: Теплова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
15.01.1913 ст.
Сын: Теплов Виктор Александрович
Мать ребёнка: Теплова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
04.02.1915 ст.
Дочь: Валентина Александровна
Мать ребёнка: Теплова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
11.07.1917 ст.
Сын: Теплов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Теплова Анна Николаевна
Смерть
Неизвестно