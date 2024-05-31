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Теплова Анна Михайловна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

25.05.1878 ст.

Дата смерти

23.06.1878 ст.

Пол

Женский

Отец

1856 г.р.

Мать

1858 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МЗ
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Место
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Рождение
25.05.1878 ст.

Отец: Теплов Михаил Егорович

Мать: Теплова Евдокия Яковлевна

Москва, город федерального значения Москва
Крещение в Ц СВ. ПАРАСКЕВЫ ПЯТНИЦЫ В ОХОТНОМ РЯДУ, ЦГАМ 203-768-28_475, в доме Мещанского общества, воспр д Желудева Яков Феоктистов, Костромской губ Чухломского уезда д Гашиковой Фекла Иосифовна Смир... Показать все
Смерть
23.06.1878 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Отпевание в Ц СВ. ПАРАСКЕВЫ ПЯТНИЦЫ В ОХОТНОМ РЯДУ, ЦГАМ 203-768-28_512, от слабости рождения

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