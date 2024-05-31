Теплова Анна Михайловна
Место рождения
Дата рождения25.05.1878 ст.
Дата смерти23.06.1878 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1878 ст.
Отец: Теплов Михаил Егорович
Крещение в Ц СВ. ПАРАСКЕВЫ ПЯТНИЦЫ В ОХОТНОМ РЯДУ, ЦГАМ 203-768-28_475, в доме Мещанского общества, воспр д Желудева Яков Феоктистов, Костромской губ Чухломского уезда д Гашиковой Фекла Иосифовна Смир... Показать все
Смерть
23.06.1878 ст.
Отпевание в Ц СВ. ПАРАСКЕВЫ ПЯТНИЦЫ В ОХОТНОМ РЯДУ, ЦГАМ 203-768-28_512, от слабости рождения