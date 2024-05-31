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Теплов Константин Михайлович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

06.09.1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1856 г.р.

Мать

1858 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1880 ст.

Отец: Теплов Михаил Егорович

Мать: Теплова Евдокия Яковлевна

Москва, город федерального значения Москва
Крещение в Ц СВ. ПАРАСКЕВЫ ПЯТНИЦЫ В ОХОТНОМ РЯДУ, ЦГАМ 203-768-36_172, в доме Комиссарова, воспр Костромской губ,Чухломского уезда, д Тарасова Иван Павлов Смирнов, -"- д Готакова Анна Космина Смирно... Показать все
Смерть
Неизвестно

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