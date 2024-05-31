Теплов Константин Михайлович
Место рождения
Дата рождения06.09.1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1880 ст.
Отец: Теплов Михаил Егорович
Крещение в Ц СВ. ПАРАСКЕВЫ ПЯТНИЦЫ В ОХОТНОМ РЯДУ, ЦГАМ 203-768-36_172, в доме Комиссарова, воспр Костромской губ,Чухломского уезда, д Тарасова Иван Павлов Смирнов, -"- д Готакова Анна Космина Смирно... Показать все
Смерть
Неизвестно