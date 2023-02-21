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Корелин Константин Захариев

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Место рождения

с. Темновское, Камышловский у., Пермская губ., Россия

Дата рождения

18.09.1884 ст.

Дата смерти

03.09.1960

Пол

Мужской

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Рождение
18.09.1884 ст.

Отец: Корелин Захария Михайлов

Мать: Корелина Ефросиния Федотова

с. Темновское, Камышловский у., Пермская губ., Россия
- солдатский сын, крестьянин; - крещён в Вознесенской церкви с. Темновского.
Бракосочетание
30.06.1906 ст.

Жена: Корелина Апполинария Михайлова

Вознесенская церковь, с. Темновское, Камышловский у., Пермская губ., Россия
Поручители (свидетели): со стороны жениха - двоюродный брат Григорий Артемиев Корелин и Дмитрий Алексеев Пермяков, крестьяне с. Темновского; со стороны невесты - родной брат жениха Афанасий Захариев... Показать все
Рождение ребёнка
02.07.1909 ст.

Сын: Корелин Андрей Константинов

Мать ребёнка: Корелина Апполинария Михайлова

с. Темновское, Камышловский у., Пермская губ., Россия
Рождение ребёнка
05.05.1911 ст.

Дочь: Корелина Ирина Константинова

Мать ребёнка: Корелина Апполинария Михайлова

с. Темновское, Камышловский у., Пермская губ., Россия
Рождение ребёнка
09.08.1912 ст.

Дочь: Корелина Любовь Константинова

Мать ребёнка: Корелина Апполинария Михайлова

с. Темновское, Камышловский у., Пермская губ., Россия
Рождение ребёнка
03.05.1917 ст.

Сын: Корелин Иван Константинов

Мать ребёнка: Корелина Апполинария Михайлова

д. Козакова, Закамышловская вол., Камышловский у., Пермская губ., Россия
Рождение ребёнка
16.06.1919 ст.

Дочь: Корелина Ольга Константинова

Мать ребёнка: Корелина Апполинария Михайлова

д. Козакова, Закамышловская вол., Камышловский у., Пермская губ., Россия
Рождение ребёнка
31.05.1921

Сын: Карелин Пётр Константинович

Мать ребёнка: Корелина Апполинария Михайлова

д. Козакова, Закамышловский с/с, Камышловский р-н, Свердловская обл., РСФСР
Рождение ребёнка
18.09.1923

Дочь: Шипулина, Яковлева Анна Константиновна

Мать ребёнка: Корелина Апполинария Михайлова

д. Бараба, Закамышловский с/с, Камышловский р-н, Свердловская обл., РСФСР
Смерть
03.09.1960
д. Бараба, Камышловский р-н, Свердловская обл., РСФСР
- естественная смерть, смерть от старости.
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