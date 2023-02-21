Корелин Захария Михайлов
Место рожденияс. Темновское, Никольская вол., Камышловский у., Пермская губ., Россия
Дата рождения18.03.1844 ст.
Дата смерти02.06.1916 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
18.03.1844 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Темновское, Никольская вол., Камышловский у., Пермская губ., Россия
Рождение ребёнка
18.09.1884 ст.
Сын: Корелин Константин Захариев
Мать ребёнка: Корелина Ефросиния Федотова
с. Темновское, Камышловский у., Пермская губ., Россия
- солдатский сын, крестьянин; - крещён в Вознесенской церкви с. Темновского.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.06.1916 ст.
с. Темновское, Никольская вол., Камышловский у., Пермская губ., Россия
- естественная смерть, смерть от старости