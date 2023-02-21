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Корелин Захария Михайлов

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Место рождения

с. Темновское, Никольская вол., Камышловский у., Пермская губ., Россия

Дата рождения

18.03.1844 ст.

Дата смерти

02.06.1916 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1855 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
18.03.1844 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Темновское, Никольская вол., Камышловский у., Пермская губ., Россия
Рождение ребёнка
18.09.1884 ст.

Сын: Корелин Константин Захариев

Мать ребёнка: Корелина Ефросиния Федотова

с. Темновское, Камышловский у., Пермская губ., Россия
- солдатский сын, крестьянин; - крещён в Вознесенской церкви с. Темновского.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корелина Ефросиния Федотова

Смерть
02.06.1916 ст.
с. Темновское, Никольская вол., Камышловский у., Пермская губ., Россия
- естественная смерть, смерть от старости
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