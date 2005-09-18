Шипулина, Яковлева (Корелина) Анна Константиновна
Место рожденияд. Бараба, Закамышловский с/с, Камышловский р-н, Свердловская обл., РСФСР
Дата рождения18.09.1923
Дата смерти24.03.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1923
д. Бараба, Закамышловский с/с, Камышловский р-н, Свердловская обл., РСФСР
Рождение ребёнка
15.07.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Яковлев Александр Алексеевич
д. Бараба, Закамышловский с/с, Камышловский р-н, Свердловская обл., РСФСР
Рождение ребёнка
27.06.1950
Дочь: Яковлева Наталья Александровна
Отец ребёнка: Яковлев Александр Алексеевич
д. Бараба, Закамышловский с/с, Камышловский р-н, Свердловская обл., РСФСР
Рождение ребёнка
22.05.1957
Сын: Яковлев Александр Александрович
Отец ребёнка: Яковлев Александр Алексеевич
д. Бараба, Закамышловский с/с, Камышловский р-н, Свердловская обл., РСФСР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.03.1991
г. Свердловск, РСФСР