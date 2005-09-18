Шипулина, Яковлева (Корелина) Анна Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипулина, Яковлева (Корелина) Анна Константиновна

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Место рождения

д. Бараба, Закамышловский с/с, Камышловский р-н, Свердловская обл., РСФСР

Дата рождения

18.09.1923

Дата смерти

24.03.1991

Пол

Женский

Добавил:

ЯИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1923

Отец: Корелин Константин Захариев

Мать: Корелина Апполинария Михайлова

д. Бараба, Закамышловский с/с, Камышловский р-н, Свердловская обл., РСФСР
Рождение ребёнка
15.07.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яковлев Александр Алексеевич

д. Бараба, Закамышловский с/с, Камышловский р-н, Свердловская обл., РСФСР
Рождение ребёнка
27.06.1950

Дочь: Яковлева Наталья Александровна

Отец ребёнка: Яковлев Александр Алексеевич

д. Бараба, Закамышловский с/с, Камышловский р-н, Свердловская обл., РСФСР
Рождение ребёнка
22.05.1957

Сын: Яковлев Александр Александрович

Отец ребёнка: Яковлев Александр Алексеевич

д. Бараба, Закамышловский с/с, Камышловский р-н, Свердловская обл., РСФСР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковлев Александр Алексеевич

Смерть
24.03.1991
г. Свердловск, РСФСР
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