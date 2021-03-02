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Корелина Ефросиния Федотова

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Место рождения

с. Никольское, Камышловский у., Пермская губ., Россия

Дата рождения

1855

Дата смерти

После 1916

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1844 г.р.

Дети

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Место
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Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Никольское, Камышловский у., Пермская губ., Россия
Рождение ребёнка
18.09.1884 ст.

Сын: Корелин Константин Захариев

Отец ребёнка: Корелин Захария Михайлов

с. Темновское, Камышловский у., Пермская губ., Россия
- солдатский сын, крестьянин; - крещён в Вознесенской церкви с. Темновского.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корелин Захария Михайлов

Смерть
После 1916
с. Темновское, Никольская вол., Камышловский у., Пермская губ., Россия
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