Корелина Ефросиния Федотова
Место рожденияс. Никольское, Камышловский у., Пермская губ., Россия
Дата рождения1855
Дата смертиПосле 1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Никольское, Камышловский у., Пермская губ., Россия
Рождение ребёнка
18.09.1884 ст.
Сын: Корелин Константин Захариев
Отец ребёнка: Корелин Захария Михайлов
с. Темновское, Камышловский у., Пермская губ., Россия
- солдатский сын, крестьянин; - крещён в Вознесенской церкви с. Темновского.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1916
с. Темновское, Никольская вол., Камышловский у., Пермская губ., Россия