Кончин Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1900
Дата смерти1975
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец: Кончин Андрей Андреевич
Мать: Кончина Мария
Рождение ребёнка
30.07.1926
Сын: Кончин Илья Петрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Пологое Займище, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
11.06.1942
Дочь: Зубовленко Таисия Петровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кончина Валентина Петровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кончина Антонина Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кончина Мария Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1975