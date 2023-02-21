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Кончин Пётр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

1975

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: Кончин Андрей Андреевич

Мать: Кончина Мария

Рождение ребёнка
30.07.1926

Сын: Кончин Илья Петрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Пологое Займище, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
11.06.1942

Дочь: Зубовленко Таисия Петровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кончина Валентина Петровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кончина Антонина Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кончина Мария Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кончин Василий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1975
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