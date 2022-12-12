Кончина Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кончина Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Кончин Пётр

Отец ребёнка: Кончин Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
1911

Сын: Кончин Василий Андреевич

Отец ребёнка: Кончин Андрей Андреевич

Пологое Займище, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
25.10.1914

Сын: Кончин Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Кончин Андрей Андреевич

Пологое Займище, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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