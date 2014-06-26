Зубовленко (Кончина) Таисия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубовленко (Кончина) Таисия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.1942

Дата смерти

26.06.2014

Пол

Женский

Отец

Около 1900 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1940 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1942

Отец: Кончин Пётр

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.05.1964

Сын: Зубовленко Александр Вячеславович

Отец ребёнка: Зубовленко Вячеслав Дмитриевич

Ахтубинск, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
10.06.1975

Дочь: Зубовленко Светлана Вячеславовна

Отец ребёнка: Зубовленко Вячеслав Дмитриевич

Ахтубинск, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубовленко Вячеслав Дмитриевич

Смерть
26.06.2014
Ахтубинск, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
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