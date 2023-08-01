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Вербанов Георгий Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

1990

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Върбан Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Вербанова Арабаджи Мария Георгиевна

Мать ребёнка: Вербанова Мария

Рождение ребёнка
15.05.1924

Дочь: Митева Вербанова Екатерина Георгиевна

Мать ребёнка: Вербанова Мария

Рождение ребёнка
24.07.1927

Сын: Вербанов Иван Георгиевич

Мать ребёнка: Бондарь Вербанова Феодора Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бондарь Вербанова Феодора Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вербанова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вербанова Деспина

Смерть
1990
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