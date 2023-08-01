Вербанов Георгий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти1990
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Върбан Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Вербанова Арабаджи Мария Георгиевна
Мать ребёнка: Вербанова Мария
Рождение ребёнка
15.05.1924
Дочь: Митева Вербанова Екатерина Георгиевна
Мать ребёнка: Вербанова Мария
Рождение ребёнка
24.07.1927
Мать ребёнка: Бондарь Вербанова Феодора Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вербанова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вербанова Деспина
Смерть
1990