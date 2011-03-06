Митева Вербанова Екатерина Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митева Вербанова Екатерина Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1924

Дата смерти

06.03.2011

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1924

Отец: Вербанов Георгий

Мать: Вербанова Мария

Рождение ребёнка
1948

Сын: Митев Иван Харлампиевич

Отец ребёнка: Митев Харлампий Дмитриевич

Рождение ребёнка
01.08.1950

Сын: Митев Александр Харлампиевич

Отец ребёнка: Митев Харлампий Дмитриевич

Табаки, Одеська область
Рождение ребёнка
07.07.1954

Сын: Митев Анатолий Харлампиевич

Отец ребёнка: Митев Харлампий Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Митев Харлампий Дмитриевич

Смерть
06.03.2011
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