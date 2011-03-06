Митева Вербанова Екатерина Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1924
Дата смерти06.03.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1924
Отец: Вербанов Георгий
Мать: Вербанова Мария
Рождение ребёнка
1948
Отец ребёнка: Митев Харлампий Дмитриевич
Рождение ребёнка
01.08.1950
Сын: Митев Александр Харлампиевич
Отец ребёнка: Митев Харлампий Дмитриевич
Табаки, Одеська область
Рождение ребёнка
07.07.1954
Сын: Митев Анатолий Харлампиевич
Отец ребёнка: Митев Харлампий Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.03.2011