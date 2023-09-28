Вербанова Просковья Христова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вербанова Просковья Христова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Вербанова Марина Дмитриевна

Отец ребёнка: Върбан Дмитрий Илиев

Рождение ребёнка
1885

Сын: Вербанов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Върбан Дмитрий Илиев

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Вербанова Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Върбан Дмитрий Илиев

Рождение ребёнка
1891

Сын: Вербанов Яков Дмитриевич

Отец ребёнка: Върбан Дмитрий Илиев

Рождение ребёнка
1897

Сын: Вербанов Георгий Дмитриевич

Отец ребёнка: Върбан Дмитрий Илиев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вербанова Стефанида Дмитриевна

Отец ребёнка: Върбан Дмитрий Илиев

Смерть
Неизвестно
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