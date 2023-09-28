Вербанова Просковья Христова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Вербанова Марина Дмитриевна
Отец ребёнка: Върбан Дмитрий Илиев
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Върбан Дмитрий Илиев
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Вербанова Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Върбан Дмитрий Илиев
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Върбан Дмитрий Илиев
Рождение ребёнка
1897
Сын: Вербанов Георгий Дмитриевич
Отец ребёнка: Върбан Дмитрий Илиев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вербанова Стефанида Дмитриевна
Отец ребёнка: Върбан Дмитрий Илиев
Смерть
Неизвестно